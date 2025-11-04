Мактоминей и Хейлунн выйдут в старте «Наполи» на матч Лиги чемпионов с «Айнтрахтом»

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Айнтрахта» на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Неаполе и начнется в 20.45 по московскому времени. «Наполи»: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Рахмани, Буонджорно, Гутьеррес, Ангисса, Лоботка, Мактоминей, Политано, Хейлунн, Эльмас. «Айнтрахт»: Цеттерер, Коллинз, Кох, Теате, Кристенсен, Фарес, Ларссон, Браун, Гетце, Баойя, Буркардт. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов. Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 20:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)