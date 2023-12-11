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Сегодня, 22:00

«Наполи» — «Брага»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция игры ЛЧ «Наполи» — «Брага» пройдет на канале «Матч Футбол 1» 12 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
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12 декабря «Наполи» на своем поле стадиона «Диего Армандо Марадона» в городе Неаполь (Италия) примет португальскую «Брагу» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Наполи» — «Брага» можно будет по подписке на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 22.45 мск. Самые интересные моменты игры также покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

«СЭ» в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Наполи» — «Брага» в текстовом формате.

«Наполи» с семью баллами занимает второе место в турнирной таблице группы С. «Брага» находится на третьей строчке с 4 очками.

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 12 декабря

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Брага
ФК Наполи
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