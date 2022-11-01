«Наполи» и «Бавария» могут установить рекорд Лиги чемпионов

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«Наполи» и «Бавария» близки к тому, чтобы выиграть все 6 матчей группового турнира Лиги чемпионов и установить рекорд еврокубка. У лидеров чемпионатов Италии и Германии по 5 побед в 5 матчах на данном этапе турнира.
Ранее такой результат показывали: «Милан» сезона-1992/93, «ПСЖ» сезона-1994/95, «Спартак» сезона-1995/96, «Барселона» сезона-2002/03, «Реал» сезонов-2011/12 и 2014/15, «Аякс» в 2021/22, «Ливерпуль» в 2021/22.
К слову, «Бавария» уже заканчивала групповой турнир ЛЧ с 6 победами в 6 матчах в сезонах-2019/20 и 2021/22 и может стать первым клубом с тремя такими сезонами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования