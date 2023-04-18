«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Наполи» и «Милан» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:1. Встреча прошла в Неаполе.

Автором забитого гола в составе миланской команды стал нападающий Оливье Жиру, отличившийся на 43-й минуте встречи с передачи Рафаэла Леау.

На 22-й минуте Жиру не реализовал пенальти. Форвард пробил в правый угол ворот, но голкипер Алекс Мерет отразил удар.

На 82-й минуте полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не реализовал 11-метровый удар. На 90+3-й минуте гол забил нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен и установил окончательный счет встречи.

В первом матче выиграла миланская команда (1:0), поэтому вышла в полуфинал турнира. В 1/2 финала «Милан» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Интер».