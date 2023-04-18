«Наполи» — «Милан»: Марчиняк не назначил повторный пенальти. Разве это не ошибка судьи?

В середине первого тайма ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» до удара Оливье Жиру с 11-метровой отметки в штрафной площади, если верить видеоповтору, оказались несколько игроков команды из Неаполя. Вратарь Алекс Мерет пенальти отразил, а Жуан Жезус первым подбежал к отскочившему мячу и выбил его.

Скриншот трансляции

Скриншот трансляции

Скриншот трансляции

Почему же Шимон Марчиняк не назначил повторный пенальти? Разве действия Жуана Жезуса не считаются нарушением процедуры выполнения пенальти?

Представьте себе, не считаются. На этот счет даже было специальное разъяснение Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Дело в том, что, как видно на стоп-кадре, защитник «Наполи» завис над штрафной, его нога не касалась газона. Несмотря на то, что таким действием он выиграл как минимум метр у соперника из «Милана», нарушением это не считается. Таковы современные правила игры.

Поэтому бригада Марчиняка поступила верно. Повторный 11-метровый удар правильно не назначен.