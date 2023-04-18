«Наполи» — «Милан»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

18 апреля в Неаполе (Италия) «Наполи» примет «Милан» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Наполи» — «Милан» будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1». Эфир стартует в 21.45.

В первом матче, который прошел 12 апреля в Милане (Италия) на стадионе «Сан Сиро», «Милан» победил «Наполи» со счетом 1:0.

Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет в турецком Стамбуле 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка».