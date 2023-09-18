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Сегодня, 17:30

«Наполи»: расписание матчей в Лиге чемпионов

«Наполи» сыграет в группе Лиги чемпионов с «Брагой», «Реалом» и «Унионом»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия.
Виктор Осимхен (слева) и Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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19 сентября, во вторник, стартует групповой турнир сезона 2023 / 2024 в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует расписание матчей «Наполи» (время начала — московское).

В прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии по футболу впервые с 1990 года. По итогам жеребьевки ЛЧ клуб из Неаполя попал в одну группу C с «Унионом», «Реалом» и «Брагой».

Матчи групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап ЛЧ стартует матчами 19 и 20 сентября, а заключительные игры назначены на 12 и 13 декабря.

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Лига чемпионов: расписание матчей «Наполи» в группе С

20 сентября, среда

1 тур

  • 22.00. «Брага» — «Наполи»

3 октября, вторник

2 тур

  • 22.00. «Наполи» — «Реал»

24 октября, вторник

3 тур

  • 22.00. «Унион» — «Наполи»

8 ноября, среда

4 тур

  • 20.45. «Наполи» — «Унион»

29 ноября, среда

5 тур

  • 23.00. «Реал» — «Наполи»

12 декабря, вторник

6 тур

  • 23.00. «Наполи» — «Брага»

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
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