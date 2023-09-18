«Наполи»: расписание матчей в Лиге чемпионов

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19 сентября, во вторник, стартует групповой турнир сезона 2023 / 2024 в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует расписание матчей «Наполи» (время начала — московское).
В прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии по футболу впервые с 1990 года. По итогам жеребьевки ЛЧ клуб из Неаполя попал в одну группу C с «Унионом», «Реалом» и «Брагой».
Матчи групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап ЛЧ стартует матчами 19 и 20 сентября, а заключительные игры назначены на 12 и 13 декабря.
«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео.