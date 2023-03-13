«Наполи» надеется, что Ким и Мерет восстановятся к ответному матчу с «Айнтрахтом»

«Наполи» рассчитывает на то, что защитник Ким Мин Джэ и вратарь Алекс Мерет успеют восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Айнтрахтом».

Мерет пропустил последнюю игру чемпионата Италии с «Аталантой» (2:0), а защитник, прихрамывая, ушел с поля на 76-й минуте.

В первом матче «Наполи» на выезде обыграл «Айнтрахт» со счетом 2:0.

Ответная игра между клубами состоится 15 марта на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.