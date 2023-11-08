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Лига чемпионов

Сегодня, 22:47

«Наполи» и «Унион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Алина Савинова
Хвича Кварацхелия и Яник Хаберер.
Фото AFP
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«Наполи» дома сыграл вничью с «Унионом» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1.

Счет на 39-й минуте встречи открыл полузащитник неаполитанцев Маттео Политано. На 52-й минуте счет стал равным благодаря голу нападающего немецкого клуба Давида Фофаны.

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел на игру в стартовом составе итальянской команды, но не отметился результативными действиями.

«Наполи» после четырех матчей занимает 2-е место в группе С, набрав 7 очков. «Унион» с 1 очком идет на последней позиции. «Железные» прервали серию из 12 поражений подряд во всех турнирах.

Лига чемпионов. Группа C
08 нояб, 20:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:1
Унион Б
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Унион Берлин
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