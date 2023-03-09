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Лига чемпионов

Сегодня, 03:02

Насри: «Пари Сен-Жермен» вылетел заслуженно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«По итогам этих двух игр «Пари Сен-Жермен» вылетел заслуженно. В первом тайме еще были основания на что-то надеяться, но во втором все складывалось так же, как и в предыдущей встрече. Больших усилий команда от соперника не потребовала, и в результате отдельные ошибки снова стоили ей выхода в следующий круг. Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом», — цитирует пресс-служба УЕФА Насри.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.

 
8&nbsp;марта. &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Мечты Парижа разбиты в Мюнхене. «Бавария» уверенно прошла «ПСЖ»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036593--bayern-vs-paris/
Самир Насри
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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