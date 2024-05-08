Президент «ПСЖ» считает, что его команда была лучше «Боруссии» в полуфинале

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы очень разочарованы и расстроены результатом. Я думаю, мы заслуживали лучшего. Сегодня вечером мы четыре раза били по штангам и дважды на прошлой неделе, мяч не хотел заходить в ворота, это тяжело. Мы хотели победить, но поздравляем «Боруссию». Мы действительно считали, что имеем право на выход в финал, мы были лучше как команда. Мы также разочарованы за наших болельщиков, финал в Лондоне мог бы быть великолепным. Но я горжусь своей командой, самой молодой в Европе. Мы три раза за пять лет выходили в полуфинал, это, конечно, не цель, но таков футбол. Иногда это несправедливо», — цитирует L'Equipe аль-Хелаифи.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».