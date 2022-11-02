Клопп — второй по количеству побед после первых 100 матчей в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Наполи» в групповом турнире Лиги чемпионов — 2:0.

Таким образом, это был 100-й матч главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа в Лиге чемпионов. В них он одержал 58 побед и по этому показателю уступает лишь наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле — 61 победа.

Матч против «Наполи» стал для Клоппа 400-м во главе «Ливерпуля» — это 4-й результат в истории клуба.