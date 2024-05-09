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Сегодня, 15:05

Наумов считает «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Игра состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Мне кажется, что «Реал» выглядит предпочтительнее. Конечно, «Боруссия» очень скоростная и мобильная команда, ее очень трудно обыграть. Я верю в мастерство Винисиуса и других футболистов «Реала», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; после победы над &laquo;Баварией&raquo; в&nbsp;полуфинале Лиги чемпионов. Феномен «Реала» в Лиге чемпионов невозможно описать словами. Эту магию можно только почувствовать

В полуфинале турнира «Боруссия» дважды обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0). Что касается «Реала», то команда Карло Анчелотти одержала победу над «Баварией» по сумме двух встреч (2:2, 2:1).

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Николай Наумов
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