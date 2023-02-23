Винисиус, Махрез, Чалханоглу и Лосано претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На почетное звание претендуют Винисиус Жуниор («Реал»), Рияд Махрез («Манчестер Сити»), Хакан Чалханоглу («Интер») и Ирвинг Лосано («Наполи»). На этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1), «Интер» выиграл у «Порту» (1:0), «Реал» разгромил «Ливерпуль» (5:2), «Наполи» выиграл у «Айнтрахта» (2:0). Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.