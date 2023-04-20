Голы Бареллы, Жиру, Корреа и Родригу претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. В число номинантов вошли мячи, забитые Родригу («Реал»), Николо Бареллой («Интер»), Оливье Жиру («Милан») и Хоакином Корреа («Интер»). На этой неделе состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» переиграл «Челси» (2:0), «Милан» сыграл вничью с «Наполи» (1:1), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), а «Бенфика вырвала ничью у «Интера» (3:3). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.