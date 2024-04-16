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Лига чемпионов

Сегодня, 12:09

Неизвестные пытались сорвать отдых игроков «ПСЖ» в Барселоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Группа неизвестных пыталась сорвать отдых игроков «ПСЖ» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает RMC Sport.

Игра пройдет в Барселоне 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой каталонцев на выезде — 3:2.

Сообщается, что группа неизвестных лиц прибыла к отелю, в котором проживают футболисты парижан. Они запускали салюты и взрывали петарды.

Ранее аналогичная ситуация произошла перед первым матчем между командами в Париже. Тогда злоумышленники взрывали петарды у отеля с игроками «Барселоны».

Победитель этой пары встретится с победителем противостояния «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд (2:1 в первом матче) в полуфинале Лиги чемпионов.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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