Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:11

Неизвестные взрывали петарды у отеля «Барселоны» в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Группа неизвестных взрывала петарды у отеля, в котором «Барселона» расположилась перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает sport.es со ссылкой на CLPress.

По информации источника, инцидент случился 10 апреля около 4 часов утра. Сообщается, что злоумышленники пытались помешать сну игроков «Барселоны» перед матчем с «ПСЖ».

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет в Париже 10 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится 16 апреля в «Барселоне».

Победитель этой пары встретится с победителем противостояния «Атлетико» — «Боруссия» Д в полуфинале Лиги чемпионов.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
Хави — о матче с «ПСЖ»: «Это большой вызов и для меня, и для игроков»
«Игра, которой будут восхищаться годами». Что пишут о матче «Реала» и «Сити» в Англии и Испании
«Реал» и «Сити» выдали суперзрелище. Но все могло быть еще ярче, не сыграй Мадрид так трусливо
«Арсенал» должен проходить эту «Баварию». Но у команды Артеты большие проблемы с кубковыми турнирами
Семин: «Матч «Реал» — «Манчестер Сити» — фантастический, хоть и было забито много нелогичных голов»
Гвардиола рассказал, что говорил игрокам «Манчестер Сити» в перерыве матча против «Реала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин: «Матч «Реал» — «Манчестер Сити» — фантастический, хоть и было забито много нелогичных голов»

Хави — о матче с «ПСЖ»: «Это большой вызов и для меня, и для игроков»