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Лига чемпионов

Сегодня, 07:57

Нельссон — о ничьей с «Копенгагеном»: «Это был странный матч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Галатасарая» Виктор Нельссон прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (2:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это был странный матч. Будь чуть больше удачи и мастерства, мы могли бы забить два или три гола после первых 25-30 минут. Я понимаю, что «Копенгаген» разочарован тем, что пропустил два гола в концовке. Но мы также разочарованы. Думаю, ничья — это нормально», — цитирует пресс-служба УЕФА Нельссона.

После первого тура «Копенгаген» и «Галатасарай» делят 2-3 место в группе А, набрав по 1 очку.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039179--galatasaray-vs-copenhagen/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Копенгаген
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