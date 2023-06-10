Ненахов заявил, что будет поддерживать «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что будет поддерживать «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«В Лиге Чемпионов я поддерживал «Реал». К сожалению, они вылетели. Теперь я буду болеть за «Манчестер Сити» в финале. Мне эта команда нравится, они мне импонируют своей игрой. Они заслужили выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Ненахова Metaratings.ru.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня в Стамбуле. Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучит в 22:00 по московскому времени.