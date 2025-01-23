Невеш признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш признан лучшим игроком матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:2). 20-летний португалец на 78-й минуте стал автором победного гола.

«Выдающееся во всех игровых аспектах выступление. Он был успешен и в нападении, и при обороне, очень динамичен при перестроениях и поддержке атакующих действий. Он прорывался на выгодные позиции возле штрафной площади соперника, и в итоге эти действия принесли успех, позволив выйти вперед в счете — 3:2», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«ПСЖ» набрал 10 очков и теперь занимает 22-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 25-ю строчку — 8 очков.