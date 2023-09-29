Невилл считает «Баварию» фаворитом Лиги чемпионов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, кого видит фаворитом Лиги чемпионов сезона-2023/24.

«Я скажу, что это «Бавария». Думаю, подписание Кейна придает им огромную силу. Четвертьфинальный матч «Сити» — «Бавария» в прошлом сезоне был одной из лучших игр, которые я видел за долгое время. «Сити» показал исключительную игру, но и «Бавария» тоже хорошо выглядела в первом тайме и могла забить пару голов. Однако в тот вечер «Сити» показал отличный уровень. Этот матч был похож на финал, потому что с точки зрения качества они были двумя лучшими командами турнира. Так что да, я думаю, «Бавария» в этом сезоне пойдет дальше», — приводит Marca слова Невилла.

В первом матче Лиги чемпионов текущего сезона «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3. На данный момент немецкая команда занимает 1-е место в группе А. 3 октября «Бавария» сыграет против «Копенгагена».