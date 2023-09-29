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Лига чемпионов

Сегодня, 09:10

Невилл считает «Баварию» фаворитом Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, кого видит фаворитом Лиги чемпионов сезона-2023/24.

«Я скажу, что это «Бавария». Думаю, подписание Кейна придает им огромную силу. Четвертьфинальный матч «Сити» — «Бавария» в прошлом сезоне был одной из лучших игр, которые я видел за долгое время. «Сити» показал исключительную игру, но и «Бавария» тоже хорошо выглядела в первом тайме и могла забить пару голов. Однако в тот вечер «Сити» показал отличный уровень. Этот матч был похож на финал, потому что с точки зрения качества они были двумя лучшими командами турнира. Так что да, я думаю, «Бавария» в этом сезоне пойдет дальше», — приводит Marca слова Невилла.

В первом матче Лиги чемпионов текущего сезона «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3. На данный момент немецкая команда занимает 1-е место в группе А. 3 октября «Бавария» сыграет против «Копенгагена».

Источник: https://www.marca.com/futbol/premier-league/2023/09/29/6514128122601df1508b4578.html
Гари Невилл
Футбол
ФК Бавария
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