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Нигматуллин считает, что две ошибки Доннаруммы не увеличат шансы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала». В этой встрече итальянец пропустил два гола.

«Думаю, что две ошибки Доннаруммы не увеличат шансов Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ». Все ошибаются. Вот если это будет происходит регулярно, в двух матчах, в трех, тогда да. Главное, что Матвей зарекомендовал себя неплохо. Пусть и не на сто процентов, были помарочки. Поэтому сейчас итальянец — номер один, но его позиции уже не так крепки, как были перед сезоном», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Российский голкипер Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года. В нынешнем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 3 матчах за «парижан», пропустил 2 мяча и 1 раз сыграл на ноль.

Источник: РБ Спорт
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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