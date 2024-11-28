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Сегодня, 09:30

Нигматуллин считает, что удачный дебют в ЛЧ придаст Худякову уверенности

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии «СЭ» оценил игру российского голкипера «Штурма» Даниила Худякова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

«Даниила можно поздравить с победой и дебютной игрой на ноль. Но надо отметить, что оборона «Штурма» была в полном порядке и практически не дала ничего создать у своих ворот, кроме одного момента, в котором очень сильно повезло. Моментов, чтобы себя проявить у Даниила особо не было, но для общей уверенности отыграть на ноль прекрасно для дебюта. Надеюсь, у Даниила и Матвея (Сафонова. — Прим. «СЭ») будет больше шансов дальше», — сказал Нигматуллин «СЭ».

20-летний россиянин подписал контракт с австрийским клубом летом этого года.

Даниил Худяков
Руслан Нигматуллин
ФК Штурм

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