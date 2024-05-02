Фюллкруг: «До «Уэмбли» еще 90 минут. Мы остаемся сдержанными»

Нападающий «Боруссии» Никлас Фюллкруг прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это была невероятная атмосфера. Здесь всегда кажется, что ты уже выходишь на матч со счетом 1:0. Но сегодня нам было непросто. Были моменты, когда соперник оказывал на нас сильное давление. Это неизбежно в матчах с топ-командой. Сейчас перерыв. До «Уэмбли» еще 90 минут. Мы остаемся сдержанными», — цитирует пресс-служба УЕФА Фюллкруга.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.