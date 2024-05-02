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Лига чемпионов

Сегодня, 02:43

Фюллкруг: «До «Уэмбли» еще 90 минут. Мы остаемся сдержанными»

Евгений Козинов
Корреспондент
Никлас Фюллкруг.
Фото Reuters
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Нападающий «Боруссии» Никлас Фюллкруг прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это была невероятная атмосфера. Здесь всегда кажется, что ты уже выходишь на матч со счетом 1:0. Но сегодня нам было непросто. Были моменты, когда соперник оказывал на нас сильное давление. Это неизбежно в матчах с топ-командой. Сейчас перерыв. До «Уэмбли» еще 90 минут. Мы остаемся сдержанными», — цитирует пресс-служба УЕФА Фюллкруга.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.

Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Килиан Мбаппе (в&nbsp;центре) против защитников дортмундской &laquo;Боруссии&raquo; Матса Хуммельса (слева) и&nbsp;Нико Шлоттербека (справа). «Боруссия» — специалист по фаворитам. «Группа смерти», «Атлетико» и теперь победа над «ПСЖ»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040501--dortmund-vs-paris/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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