Ковач: «Я не был доволен первым таймом с «Копенгагеном»

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Копенгагеном» (4:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Начали матч не так, как я планировал. Играли слишком медленно, вариативность комбинаций была слабой. Не атаковали достаточно глубоко, не создавали моменты — я не был доволен первым таймом. В перерыве поменяли некоторые детали, и после перерыва пошло намного лучше и в итоге заслуженно победили. Было сложно, и нам пришлось хорошенько поработать, но в итоге все хорошо», — цитирует официальный сайт УЕФА Ковача.

«Боруссия» с 7 очками занимает 4-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Копенгаген» идет на 32-й строчке — 1 очко.