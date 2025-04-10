Ковач: «Поражения — это всегда больно, особенно когда крупные»

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:4) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Поднимать боевой дух команды? Поражения — это всегда больно, особенно когда крупные. Но я видел и кое-что хорошее, и теперь моя работа — донести это до своих игроков. Мы встречаемся с «Баварией» [в бундеслиге на выезде в субботу], а у нее примерно тот же уровень, что и у «Барселоны». В общем, в двух ближайших играх нам нужно будет намного лучше выстраивать оборонительные действия.

Нам надо защищаться всем вместе. Если не станем делать этого интенсивно против команд, в которых больше одного игрока мирового класса, то будет слишком тяжело. Я видел и то, что мои игроки много бегали, усердно отрабатывали и создали несколько голевых моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.

Ответный матч пройдет в Германии через неделю, 15 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.

Ответный матч пройдет в Германии через неделю, 15 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени.