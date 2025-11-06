Ковач: «Поражение от «Сити» будет ценным опытом для «Боруссии»

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Против таких классных игроков нельзя ошибаться. Мы должны прибавлять, но это поражение будет ценным опытом. Знали, что «Манчестер Сити» — топовая команда, им очень трудно забить. Когда появляются такие возможности, нужно действовать очень точно. В этом и заключалась разница. У них были похожие моменты — Фоден забил два гола. У нас также были хорошие моменты, но надо прибавлять», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.

«Манчестер Сити» поднялся на четвертое место в таблице общего этапа ЛЧ с 10 очками, «Боруссия» идет на 12-й строчке с 7 очками.