6 ноября, 08:11

Ковач: «Поражение от «Сити» будет ценным опытом для «Боруссии»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Против таких классных игроков нельзя ошибаться. Мы должны прибавлять, но это поражение будет ценным опытом. Знали, что «Манчестер Сити» — топовая команда, им очень трудно забить. Когда появляются такие возможности, нужно действовать очень точно. В этом и заключалась разница. У них были похожие моменты — Фоден забил два гола. У нас также были хорошие моменты, но надо прибавлять», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.

«Манчестер Сити» поднялся на четвертое место в таблице общего этапа ЛЧ с 10 очками, «Боруссия» идет на 12-й строчке с 7 очками.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; разгромил дортмундскую &laquo;Боруссию&raquo; в&nbsp;матче 4-го тура общего этапа&nbsp;ЛЧ.Гвардиола играет от обороны — и побеждает. «Ман Сити» расправился с «Боруссией» в блестящем стиле
Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
Нико Ковач
