Тренер «Боруссии» Ковач — перед ответной игрой с «Барселоной» в Лиге чемпионов: «Чудеса случаются»

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач рассказал об ожиданиях от ответного матча против «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

9 апреля дортмундцы на выезде уступили каталонцам в первом матче — 0:4.

«Понимаем нашу ситуацию. Завтра хотим показать себя совершенно с другой стороны по сравнению с первым матчем, и победить. Чудеса случаются, но мы знаем, что «Барселона» ни разу не проиграла в этом году.

Мы должны включиться с первой минуты и заручиться поддержкой болельщиков. Мы получим от них необходимый импульс, если проявим страсть и готовность сражаться», — приводит слова Ковача пресс-служба УЕФА.

Ответная игра между «Боруссией» и «Барселоной» пройдет в Дортмунде во вторник, 15 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.