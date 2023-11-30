Нико Пас стал третьим самым молодым бомбардиром «Реала» в Лиге чемпионов

Сегодня, 03:22
Полузащитник «Реала» Нико Пас забил победный гол в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2).
Как сообщает пресс-служба УЕФА, аргентинец стал третьим в истории клуба самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. На данный момент ему 19 лет и 82 дня.
В этом списке на первом и втором местах Родриго (18 лет и 301 день) и Рауль (18 лет и 113 дней).
«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.