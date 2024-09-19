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Сегодня, 00:14

Николо Барелла признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Интер»

Евгений Козинов
Корреспондент
Николо Барелла против Илкая Гюндогана.
Фото Reuters
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Вице-капитан «Интера» Николо Барелла признан лучшим игроком матча 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

27-летний итальянец сделал 2 удара по воротам соперника, точность его передач была 90 процентов, а также он отметился одним отбором мяча.

«И с мячом, и без него Барелла играл в «Интере» ключевую роль как до, так и после перерыва. В битве чемпионов он принял на себя весь груз капитана команды, чрезвычайно усердно отрабатывая в обороне и хладнокровно обращаясь с мячом. Успешно выполнял роль связующего все линии звена и инициировал организацию атак через свои зоны. Также он выполнил за игру больше всех проникающих передач (хотя мячом владел меньше многих других игроков)», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Во 2-м туре «Сити» 1 октября сыграет на выезде со «Слованом», а «Интер» встретится с «Црвеной Звездой».

Илкай Гюндоган наносит удар головой в&nbsp;матче &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. Гюндоган мог стать спасителем «Ман Сити» после возвращения, но упустил два момента в концовке. «Интер» показал мастер-класс обороны
Источник: Сайт УЕФА
Николо Барелла
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити

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