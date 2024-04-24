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Лига чемпионов

Сегодня, 20:44

Новосельцев ожидает увидеть в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Реал»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев заявил, что в финале Лиги чемпионов должны встретиться «ПСЖ» и «Реал».

«Мбаппе не проявил себя на 100% в матчах против «Барселоны»? От лидеров постоянно ждут чего-то большего, но не всегда так происходит, ведь другие игроки тоже готовятся к сопернику. Возможно, Мбаппе станет звездой в противостоянии с «Реалом». Я ожидаю финал «Реал» — «ПСЖ», — цитирует Новосельцева «Газета.Ru».

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Баварии», а «ПСЖ» — с «Боруссией». Первые матчи между командами пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные состоятся 7-8 мая.

Источник: Газета.Ru
Иван Новосельцев
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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