Нойер: «Бавария» определенно может побороться за победу в Лиге чемпионов»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Мы были очень расстроены своим выступлением против «Айнтрахта». Сегодня мы показали нашу реакцию на это. Тренер был очень счастлив и сказал, что гордится этой игрой. Мы отдали все силы и поэтому победили. Мы должны выкладываться на полную в каждом матче. У нас есть команда, которая определенно может побороться за титул», — приводит слова Нойера Prime Video.

«Бавария» с 16 очками заняла первое место в группе A, «Копенгаген» с 8 очками — на второй строчке, «Галатасарай» с 5 очками — на третьей, «Манчестер Юнайтед» расположился на последней строчке с 4 очками и выбыл из розыгрышей еврокубков.