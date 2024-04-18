Нойер назвал ключевой фактор победы над «Арсеналом»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это особенный вечер. Атмосфера, болельщики, поддержка. Но ключевую роль сыграла дисциплина, которую мы продемонстрировали в своей игре. Она стала залогом нашего успеха в сегодняшнем матче на «Арена Мюнхен».

Думаю, моя роль в команде заключается в том, чтобы найти правильный баланс и не идти на слишком большой риск. Мы старались строить атаки, начиная с передач возле наших ворот. Думаю, нам удалось найти хороший баланс, и это стало залогом нашей победы в сегодняшнем матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера.

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу (общий счет — 3:2) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Реалом».