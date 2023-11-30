Нойер: «Во втором тайме «Бавария» прибавила, но этого оказалось недостаточно»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы ожидали увидеть очень дисциплинированный «Копенгаген». Так они и сыграли. Нашу игру можно сравнить со смешиванием цемента. Нам было тяжело, не хватало активности, особенно в первом тайме. Во второй половине мы прибавили, заиграли активнее, но этого оказалось недостаточно, потому что явных моментов у нас не было», — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера.

«Бавария» набрала 13 очков и лидирует в группе А (ранее команда уже гарантировала себе выход в плей-офф). «Копенгаген» поднялся на 2-ю строчку, обойдя по дополнительным показателям «Галатасарай» (по 5 очков).