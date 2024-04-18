Нойер установил рекорд Лиги чемпионов по матчам без пропущенных голов

«Бавария» выиграла у «Арсенала» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ворота мюнхенской команды защищал голкипер Мануэль Нойер.

38-летний немец 58-й раз в карьере сыграл на ноль в матчах главного еврокубкового турнира. Он стал новым рекордсменом по данному показателю.

Ранее рекорд принадлежал экс-голкиперу «Реала» и «Порту» Икеру Кассильясу — 57 матчей на ноль. На третьей строке экс-вратарь «Ювертуса», «Пармы» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон — 52.

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу (общий счет — 3:2) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет победителе пары «Манчестер Сити» — «Реал».