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Лига чемпионов

Сегодня, 00:21

Нойер установил рекорд Лиги чемпионов по матчам без пропущенных голов

Евгений Козинов
Корреспондент
Мануэль Нойер.
Фото Reuters
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«Бавария» выиграла у «Арсенала» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ворота мюнхенской команды защищал голкипер Мануэль Нойер.

38-летний немец 58-й раз в карьере сыграл на ноль в матчах главного еврокубкового турнира. Он стал новым рекордсменом по данному показателю.

Ранее рекорд принадлежал экс-голкиперу «Реала» и «Порту» Икеру Кассильясу — 57 матчей на ноль. На третьей строке экс-вратарь «Ювертуса», «Пармы» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон — 52.

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу (общий счет — 3:2) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет победителе пары «Манчестер Сити» — «Реал».

Гарри Кейн, Эрлинг Холанн и&nbsp;Джуд Беллингем. «Манчестер Сити» — «Реал»: дополнительное время. «Бавария» прошла «Арсенал». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Мануэль Нойер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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