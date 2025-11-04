Видео
4 ноября, 11:19

Нойер: «Бавария» не боится «ПСЖ» и будет играть на победу»

Сергей Ярошенко

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы не боимся «ПСЖ». Мы любим играть против них и будем играть на победу. Нужно быть бдительным и постараться выстроить хорошую оборонительную структуру против таких сильных и быстрых соперников. Именно так мы хотим нанести поражение парижанам», — сказал Нойер на пресс-конференции.

Игра между командами состоится во вторник, 4 ноября, в Париже. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.

    04.11.2025

