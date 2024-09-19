Шахин: «Важно было начать с выездной победы над сильным соперником»

Главный тренер «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал победу над «Брюгге» (3:0) в матче 1-го тура основого турнира Лиги чемпионов.

«Важно было начать с выездной победы над сильным соперником. Получился хороший матч с атакующим уклоном у обеих команд. Обеим пришлось потерпеть. В итоге при тех заменах, что у нас были, думаю, мы заслужили победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Шахина.

Во втором туре «Брюгге» на выезде сыграет со «Штурмом» 2 октября, а «Боруссия» встретится с «Янг Бойз» 1 октября.