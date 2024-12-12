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Шахин — о поражении от «Барселоны»: «Должны побеждать в таких матчах и не допускать совершенных нами ошибок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Принять это невероятно тяжело. Мы потеряли из-за травм двух важных игроков [Райерсона и Шлоттербека], а вместе с ними и сегодняшнюю игру. Даже слышать не хочу, что мы играли хорошо. Мы должны побеждать в таких матчах и не допускать совершенных нами ошибок. Им на таком уровне попросту нет места», — цитирует пресс-служба УЕФА Шахина.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 9-й строчке — 12 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
Нури Шахин
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