«Ньюкасл» и «Атлетик» (Бильбао) встречаются в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра пройдет на «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия), стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Ньюкасле и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Атлетик» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки. Платформа также запускает перекличку игр в формате мультикаста — лучшие моменты всего вечера в одном окне, начало — в 22.55 мск.

В трех турах общего этапа ЛЧ «Ньюкасл» набрал 6 очков, «Атлетик» — 3.