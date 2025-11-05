«Ньюкасл» — «Атлетик»: стартовые составы команд

«Ньюкасл» и «Атлетик» объявили составы на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Тшау, Ботман, Берн, Бруну Гимарайнс, Тонали, Жоэлинтон, Барнс, Гордон, Вольтемаде.

Запасные: Томпсон, Рамсдейл, Холл, Шер, Крафт, Эланга, Дж. Мерфи, Уиллок, А. Мерфи, Рэмси, Майли.

«Атлетик»: Симон, Аресо, Вивиан, Паредес, Бойро, Хаурегисар, Рего, Беренгер, Весга, Наварро, Гомес.

Запасные: Микель Сантос, Падилья, Горосабель, Ляпорт, Иньиго Леке, Де Галаррета, Серрано, Йерро, И. Санчес, Изагирре, С. Санчес.

Матч «Ньюкасл» — «Атлетик» пройдет в среду, 5 ноября и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера.

«Ньюкасл» занимает 16-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 6 очками, «Атлетик» идет на 25-й строчке с 3 очками.