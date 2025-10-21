«Ньюкасл» — «Бенфика»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на матч между «Ньюкаслом» и «Бенфикой» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Ботман, Тьяу, Берн, Майли, Мерфи, Рэмзи, Бруно Гимараэс, Гордон, Вольтемаде.

«Бенфика»: Трубин, Араужо, Силва, Отаменди, Дедич, Риос, Барренечеа, Эурснес, Судаков, Люкебакио, Павлидис.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Ньюкасл» — «Бенфика» и других матчей общего этапа Лиги чемпионов 21 октября.