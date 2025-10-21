«Ньюкасл» и «Бенфика» встретятся в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Бенфика» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч в Ньюкасле покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку матчей — лучшие моменты игр в одном окне (начало в 21.55 мск).

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)

В двух турах общего этапа ЛЧ «Ньюкасл» набрал три очка, «Бенфика» не набрала ни одного.