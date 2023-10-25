«Ньюкасл» сыграет с «Боруссией» в Лиге чемпионов 25 октября в 22:00

«Ньюкасл» сыграет против «Боруссии» в групповом этапе Лиги чемпионов 25 октября, в среду. Встреча пройдет на стадионе St James' Park в Ньюкасле, Англия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Ньюкасл» — «Боруссия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир — в 21.45 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Ньюкасл» возглавляет турнирную таблицу квартета F, набрав 4 очка в первых турах. «Боруссия» Дортмунд замыкает турнирную таблицу группы F, набрав лишь 1 балл.

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