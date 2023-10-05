«Ньюкасл» на своем поле разгромил «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Ньюкасл» дома разгромил «ПСЖ» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов — 4:1.

Счет на 17-й минуте открыл Мигель Альмирон. На 39-й минуте преимущество «сорок» удвоил Дэн Берн, а на 50-й минуте Шон Лонгстафф довел счет до разгромного.

Единственный гол «ПСЖ» на 56-й минуте забил Люка Эрнандес.

Окончательный счет на 90+1-й минуте установил Фабиан Шер.

«Ньюкасл» выиграл матч группового турнира Лиги чемпионов впервые с сезона-2002/03. Тогда английский клуб в последний раз участвовал в розыгрыше главного еврокубкового турнира.

«Ньюкасл» с 4 очками вышел на первое место в группе F. «ПСЖ» (3 очка) опустился на второе место в группе.

В следующем туре команда Эдди Хау на своем поле сыграет с «Ньюкаслом». Парижане дома примут «Милан». Оба матча пройдут 25 октября.