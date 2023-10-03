«Ньюкасл Юнайтед» сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов 4 октября

«Ньюкасл Юнайтед» на своем поле примет «ПСЖ» в матче группы F Лиги чемпионов 4 октября, в среду. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке матчей дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Ньюкасл» — «ПСЖ» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча покажет телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт «Матч ТВ». Начало эфира — 21.45 мск.

Англичане занимают третье место в турнирной таблице группы F с 1 баллом. Французская команда лидирует в квартете, в их активе 3 очка.

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