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Сегодня, 18:00

«Ньюкасл»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Опубликовано расписание «Ньюкасла» в групповом раунде Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдди Хау, главный тренер ФК «Ньюкасл».
Фото Reuters
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«Ньюкасл» в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе F. В квартет помимо английского клуба входят «Милан», ПСЖ и «Боруссия Д».

Начинает английский клуб с игры на выезде против «Милана» 19 сентября, во вторник. А групповой раунд закроет домашним матчем против команды из Италии 13 декабря, в среду.

«Ньюкасл»: расписание матчей в Лиге чемпионов

19 сентября. 19.45. «Милан» — «Ньюкасл»
4 октября. 22.00. «Ньюкасл» — «ПСЖ»
25 октября. 22.00. «Ньюкасл» — «Боруссия» Д
7 ноября. 20.45. «Боруссия» Д — «Ньюкасл»
28 ноября. 23.00. «ПСЖ» — «Ньюкасл»
13 декабря. 23.00. «Ньюкасл» — «Милан»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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