«Ньюкасл» выходит в плей-офф Лиги чемпионов, «ПСЖ» — в Лигу Европы: положение команд в группе F после первого тайма

«Ньюкасл» на своем поле обыгрывает «Милан» после первого тайма в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте забил Жоэлинтон.

В параллельном матче «ПСЖ» на выезде играет вничью с «Боруссией» (0:0), которая уже гарантировала себе выход в плей-офф.

В онлайн-таблице «Боруссия» (11 очков) продолжает лидировать в группе F, «Ньюкасл» (8) идет на втором месте и на данный момент также выходит в плей-офф. «ПСЖ» (8) уступает «сорокам» по дополнительным показателям и занимает третье место, которое позволит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. «Милан» (5) замыкает квартет и близок к вылету из еврокубков.