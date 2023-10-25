Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ньюкасл» благодаря голу Нмечи

Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Ньюкасл» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Единственный гол в игре забил полузащитник Феликс Нмеча на 45-й миунте.

«Боруссия» одержала первую победу в этом сезрне ЛЧ и поднялась на второе место в группе F (4 очка). «Ньюкасл» располагается на третьей строчке с таким же количеством очков. Команды проведут ответную игру 7 ноября в Дортмунде.

В другом матче группы F «ПСЖ» обыграл «Милан» со счетом 3:0. В группе G «Манчестер Сити» победил «Янг Бойз» (3:1), а «Лейпциг» оказался сильнее «Црвены Звезды» (3:1).