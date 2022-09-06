Обамеянг дебютирует за «Челси» в матче Лиги чемпионов против загребского «Динамо»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг дебютирует за «Челси» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против загребского «Динамо». 33-летний габонец попал в стартовый состав «синих» на игру. «Динамо» З: Ливакович, Мохаррами, Шутало, Перич, Ристовски, Адеми, Мишич, Иванушец, Любичич, Петкович, Оршич. Запасные: Загорац, Невистич, Батурина, Бочкай, Булат, Дрмич, Лауритсен, Марин, Шпикич, Теофиль-Катрин, Штефуль, Эмрели. «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кулибали, Фофана, Джеймс, Маунт, Ковачич, Чилуэлл, Хаверц, Стерлинг, Обамеянг. Запасные: Менди, Беттинелли, Бройя, Галлахер, Жоржиньо, Закария, Зиеш, Кукурелья, Лофтус-Чик, Пулишич, Чалоба, Чуквуэмека. Обамеянг перешел в «Челси» 1 сентября из «Барселоны». Матч «Динамо» Загреб — «Челси» состоится сегодня, 6 сентября, начало — в 19.45 (мск).