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Лига чемпионов

6 сентября, 18:40

Обамеянг дебютирует за «Челси» в матче Лиги чемпионов против загребского «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото ФК «Челси»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг дебютирует за «Челси» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

33-летний габонец попал в стартовый состав «синих» на игру.

«Динамо» З: Ливакович, Мохаррами, Шутало, Перич, Ристовски, Адеми, Мишич, Иванушец, Любичич, Петкович, Оршич.

Запасные: Загорац, Невистич, Батурина, Бочкай, Булат, Дрмич, Лауритсен, Марин, Шпикич, Теофиль-Катрин, Штефуль, Эмрели.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кулибали, Фофана, Джеймс, Маунт, Ковачич, Чилуэлл, Хаверц, Стерлинг, Обамеянг.

Запасные: Менди, Беттинелли, Бройя, Галлахер, Жоржиньо, Закария, Зиеш, Кукурелья, Лофтус-Чик, Пулишич, Чалоба, Чуквуэмека.

Обамеянг перешел в «Челси» 1 сентября из «Барселоны».

Матч «Динамо» Загреб — «Челси» состоится сегодня, 6 сентября, начало — в 19.45 (мск).

Пьер-Эмерик Обамеянг
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