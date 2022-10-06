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Лига чемпионов

Сегодня, 01:58

Обамеянг назвал ключевой момент матча «Челси» — «Милан»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это была непростая игра, «Милан» хорошо играл в первом тайме. Тогда мы продолжили наращивать интенсивность и стали доминировать. Это придало уверенности в себе. Я чувствую себя здесь хорошо. Как я уже говорил, мои товарищи по команде и персонал клуба очень хорошо приняли меня.

Я думаю, что первый гол был очень важен, он дал нам сил и уверенности в игре. Мы знали, как нам нужно было играть с «Миланом», учитывая, что в их составе тоже есть отличные нападающие. Я думаю, что наша защита сегодня проделала невероятную работу»?, – цитирует пресс-служба УЕФА Обамеянга.

После трех туров «Челси» занимает 2-е место в группе Е, набрав 4 очка. «Милан» с 4 очками располагается на 3-й строчке, уступая синим по дополнительным показателям.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035682--chelsea-vs-milan/
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Челси
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